Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 21 от 26 февраля 2021

Читать номер

В Испании задержали врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи участницы сборной по фристайлу

Общество53

53
 

В Испании задержали основателя «Клиники доктора Блюма» Евгения Блюма, заявление на которого написала участница российской сборной по фристайлу Мария Комиссарова. Об этом сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что Блюма задержали еще 11 февраля. В связи с этим СК направил в Генпрокуратуру России материалы, чтобы та направила в Испанию запрос о выдаче Блюма.

Врачу вменяется мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Блюму заочно предъявлено обвинение, его объявили в розыск, суд также вынес решение о его заочном аресте.

По версии следствия, Блюм, воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника, она потеряла способность ходить. Он убедил члена российской сборной заключить с ним договор на реабилитацию стоимостью более 29 млн рублей, но результата реабилитация не принесла, так как с ее помощью восстановление функций спинного мозга при такой травме невозможно.

В пресс-службе клиники Блюма утверждали, что гарантий того, что Комиссарова сможет ходить, ей не давали. «Мы специализируемся на комплексном решении любых проблем, связанных с необходимостью восстановительного лечения после перенесенных заболеваний и травм. Но это не значит, что мы способны полностью излечить пациентов с такого рода травмами, как у Марии, и вернуть им полностью утраченные физиологические возможности. Мы никогда и нигде не заявляли, что мы можем это сделать или что мы это делаем», — говорили РИА Новости там.

Теги:
мошенничество, уголовное дело, испания, россия, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera