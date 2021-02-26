В Испании задержали врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи участницы сборной по фристайлу

В Испании задержали основателя «Клиники доктора Блюма» Евгения Блюма, заявление на которого написала участница российской сборной по фристайлу Мария Комиссарова. Об этом сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что Блюма задержали еще 11 февраля. В связи с этим СК направил в Генпрокуратуру России материалы, чтобы та направила в Испанию запрос о выдаче Блюма.

Врачу вменяется мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Блюму заочно предъявлено обвинение, его объявили в розыск, суд также вынес решение о его заочном аресте.

По версии следствия, Блюм, воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника, она потеряла способность ходить. Он убедил члена российской сборной заключить с ним договор на реабилитацию стоимостью более 29 млн рублей, но результата реабилитация не принесла, так как с ее помощью восстановление функций спинного мозга при такой травме невозможно.

В пресс-службе клиники Блюма утверждали, что гарантий того, что Комиссарова сможет ходить, ей не давали. «Мы специализируемся на комплексном решении любых проблем, связанных с необходимостью восстановительного лечения после перенесенных заболеваний и травм. Но это не значит, что мы способны полностью излечить пациентов с такого рода травмами, как у Марии, и вернуть им полностью утраченные физиологические возможности. Мы никогда и нигде не заявляли, что мы можем это сделать или что мы это делаем», — говорили РИА Новости там.