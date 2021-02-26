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№ 21 от 26 февраля 2021

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Страны ЕС договорились о создании сертификатов вакцинации от COVID-19

Общество172

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Лидеры стран Евросоюза договорились насчет создания электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель. 

«Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации», — отметила она. По словам Меркель, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев на создание технической основы для сертификатов. Такие документы позволят людям свободно перемещаться внутри ЕС. 

При этом Франция и Германия выразили сомнения по поводу введения сертификатов, пишет «Би-би-си», так как данные об эффективности вакцин неполны. Также есть опасения насчет того, что предоставление возможности путешествовать только вакцинированным будет считаться дискриминацией. 

В конце января Еврокомиссия объявила, что приняла основные принципы доказательства вакцинации от коронавируса. Член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис отмечала, что сертификаты о вакцинации станут «важным инструментом для граждан во время пандемии, но также и после ее преодоления». В начале февраля власти Швеции и Дании объявили о разработке сертификатов. 

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о порядке выдачи «иммунных паспортов» людям, привившимся от COVID-19, а также проработать вопросы международного признания этих документов. При этом январский опрос портала SuperJob показал, что больше половины россиян (60%) выступают против появления «ковид-паспортов».

Теги:
вакцинация, евросоюз, коронавирус, em

Что произошло за ночь 26 февраля. Коротко

Общество981

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  • Енисейское управление Росприроднадзора потребовало взыскать с «Норильского никеля» более 12,5 млн рублей из-за сброса в тундру сточных вод с Талнахской обогатительной фабрики в июне прошлого года. Арбитражный суд должны принять решение о принятии иска к рассмотрению в течение пяти рабочих дней. 
  • Ночью силовики пришли в Среднеуральский женский монастырь, где до задержания и ареста находился бывший схиигумен Сергий. По информации сторонников Сергия, силовики пришли, чтобы найти келейника Сергия — отца Силуана. При этом они заявили, что бойцы ОМОНа не объяснили причин и не предъявили документов, а в священнической келье разбили окна. 
  • Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае летом прошлого года составил 980 млн рублей, сообщил исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев. По его словам, 4,8 тысячи деревьев были утрачены безвозвратно, среди них три породы, внесенные в Красную книгу. 
  • Вооруженные силы США нанесли в Сирии авиаудары по объектам, которые, как считает американская сторона, принадлежат проиранским силам. Нанесение ударов произошло в ответ на атаки на американские объекты в Ираке, их одобрил президент США Джозеф Байден. 
  • Лидеры стран ЕС договорились о создании электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это позволит в будущем сделать перемещение граждан внутри Евросоюза свободным. 
  • Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн человек. Всего за время пандемии зафиксировали почти 113 млн случаев заражения COVID-19. 
  • «Краснодар» в матче 1/16 финала Лиги Европы уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:1. Первая встреча двух клубов закончилась со счетом 2:3. Таким образом, в еврокубках нынешнего сезона не осталось российских клубов. 

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Теги:
сша, коронавирус, футбол, норникель, Росприроднадзор, em
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