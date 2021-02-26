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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Страны ЕС договорились о создании сертификатов вакцинации от COVID-19
Лидеры стран Евросоюза договорились насчет создания электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации», — отметила она. По словам Меркель, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев на создание технической основы для сертификатов. Такие документы позволят людям свободно перемещаться внутри ЕС.
При этом Франция и Германия выразили сомнения по поводу введения сертификатов, пишет «Би-би-си», так как данные об эффективности вакцин неполны. Также есть опасения насчет того, что предоставление возможности путешествовать только вакцинированным будет считаться дискриминацией.
В конце января Еврокомиссия объявила, что приняла основные принципы доказательства вакцинации от коронавируса. Член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис отмечала, что сертификаты о вакцинации станут «важным инструментом для граждан во время пандемии, но также и после ее преодоления». В начале февраля власти Швеции и Дании объявили о разработке сертификатов.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о порядке выдачи «иммунных паспортов» людям, привившимся от COVID-19, а также проработать вопросы международного признания этих документов. При этом январский опрос портала SuperJob показал, что больше половины россиян (60%) выступают против появления «ковид-паспортов».
Теги:вакцинация, евросоюз, коронавирус, em
Что произошло за ночь 26 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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