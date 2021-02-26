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№ 21 от 26 февраля 2021

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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на сумму более 12,5 млн рублей из-за слива сточных вод в тундру

Общество5

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Енисейское управление Росприроднадзора потребовало взыскать с «Норильского никеля» более 12,5 млн рублей из-за сброса в тундру сточных вод с Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в июне прошлого года. Об этом говорится в сообщении Арбитражного суда Красноярского края. 

Согласно иску, что результаты анализа отобранных проб почвы показали, что сточные воды хвостохранилища с загрязняющими веществами привели к загрязнению земли. Это повлекло за собой ухудшение качества почвы — снижение массовой доли органического вещества в месте загрязнения по сравнению с фоновыми пробами.

Точная сумма исковых требований Росприроднадзора — 12 549 600 рублей. Вопрос о принятии иска суд должен рассмотреть в течение пяти рабочих дней. 

28 июня 2020 года «Новая газета» и «Гринпис» задокументировали, что производственные отходы «Норникеля» сливают в речку Хараелах. Воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, выливали в лес, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК).

В мае прошлого года в Норильске также произошел разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании («дочке» «Норникеля»). Из-за аварии более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки, было возбуждено несколько уголовных дел. В начале февраля суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей.

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Теги:
em, Росприроднадзор, норникель
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