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№ 21 от 26 февраля 2021

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В Среднеуральский женский монастырь пришли силовики

Общество98

98
 

В Среднеуральский женский монастырь, где до задержания и ареста находился бывший схиигумен Сергий, пришли бойцы ОМОНа. Об этом сообщили сторонники Сергия в телеграм-канале.

По оценке E1.ru, на территории монастыря в общей сложности несколько сотен силовиков, в том числе — спецотряд в белой форме. К главному храму люди в форме никого не подпускают, с территории монастыря никого не выпускают, отмечает издание.

Согласно информации сторонников Сергия, силовики пришли, чтобы найти келейника Сергия — отца Силуана. Они вскрыли келью отца Иоанна.

Сам Сергий находится под арестом, 25 февраля ему продлили меру пресечения до 28 мая. Ему вменяют нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148 УК), самоуправство (ст. 330 УК) и склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 110.1 УК).

Бывшего схиигумена задержали в ночь на 29 декабря. Тогда Среднеуральский женский монастырь тоже штурмовали бойцы ОМОНа и Росгвардии.

Сергия лишили сана в июле прошлого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, изгнал из Среднеуральского монастыря настоятельницу игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».

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Теги:
em, омон, среднеуральский монастырь
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