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№ 20 от 24 февраля 2021

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МИД России: сотрудники российского посольства в КНДР возвращались из Северной Кореи на несамоходной дрезине с чемоданами и детьми

Политика319

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Восемь сотрудников российского посольства в КНДР, в том числе и третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а также члены их семей 25 февраля прибыли в Россию. Они возвращались из Северной Кореи на несамоходной дрезине, сообщается в телеграм-канале МИД России

Сначала дипломаты 32 часа ехали на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и затем — пешком с помощью дрезины. «Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь», — заявили в ведомстве, уточнив, что из-за закрытых границ пассажирское сообщение было прекращено, поэтому дипломатам пришлось добираться домой «долгим и трудным путем».

Как заявили в МИД, сотрудники посольства толкали «всю эту конструкцию» больше километра.

КНДР прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса в начале февраля. Де-факто произошла полная изоляция страны: власти в том числе прекратили регулярное пассажирское сообщение с Китаем и Россией.

Теги:
российские дипломаты, мид рф, северная корея, кндр, ng
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