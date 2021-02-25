Суд в Москве арестовал эксперта «Голоса» Вайсенберга на пять суток за акцию 23 января в поддержку Навального

Нагатинский районный суд Москвы арестовал на пять суток заместителя главного редактора информационного агентства «Закон» и эксперта движения наблюдателей «Голос» Василия Вайсенберга. Об этом сообщила редакция агентства, на карточку суда обратила внимание «Медиазона».

Поводом для ареста стала акция 23 января в поддержку Навального. Вайсенберга признали виновным в создании помех транспорту во время протестов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В агентстве подчеркнули, что Вайсенберг работал на акции как журналист, но на него завели дело как на участника митинга.

Как ранее рассказывал сам эксперт в своем фейсбуке, протокол на него составили через две недели после акции по заявлению человека под именем Олег Макаров, который узнал Вайсенберга «на Пушкинской площади 23 января примерно в 15.30-16.00». Макаров заявлял, что «в толпе людей узнал известного правозащитника Василия Вайсенберга, который привлек мое внимание тем, что громко и нецензурно выражался, двигал ограждения и препятствовал движению транспорта».

Эксперт «Голоса» подчеркнул, что матом он не ругался, снежками не кидался, ограждения не двигал и не мешал проезду транспорта. «Все это плод воображения Олега Макарова», — добавил он.

Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, тысячи протестующих отправили под аресты. Всего по итогам акций силовики возбудили как минимум 90 уголовных дел.