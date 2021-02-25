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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Координатор штаба Навального в Мурманске сообщила о нападении
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина заявила, что на нее напал неизвестный. Об этом «Новой газете» рассказала сама Грудина.
По ее словам, вечером 23 февраля рядом со зданием правительства Мурманской области к ней подошел незнакомец. «Он знал меня в лицо, возможно, поджидал», — уточнила Грудина. Вначале, по словам активистки, он оскорблял девушку, негативно отзывался о ее принадлежности к ЛГБТ-сообществу, а затем заявил, что сломает ей шею. После этого мужчина ударил Грудину ногой и скрылся. Очевидцем нападения была знакомая пострадавшей, все происходило под камерами видеонаблюдения. Грудина подала заявление в полицию.
Ранее Грудину допрашивали полицейские как свидетеля по делу о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции. Также ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия и нарушении санитарных правил.
Теги:мурманск, глава штаба, навальный
Суд в Ницце отказался передавать России старейшую русскую церковь во Франции
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
В Ницце 25 февраля суд вынес вердикт в споре за право владения историческим русским кладбищем Кокад и старейшей русской церковью во Франции — церковью Святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры. Суд частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель, однако отказался передавать России старейшую русскую церковь во Франции, заявил «Новой газете» истец Алексей Оболенский.
Следует отметить, что со времен октябрьской революции ни советские, ни российские власти не имели никакого отношения ни к церкви, ни к кладбищу: всеми работами по их поддержанию почти столетие занималась ассоциация ACOR-NICE (сокращение от фр. Православная русская приходская община в Ницце), получившая на это субсидии со стороны французских властей.
Именно она и подала в суд на правительство РФ и ниццкого нотариуса по фамилии Hugounenc, который оформил в пользу российских властей «исправляющие нотариальные акты». Эти бумаги дали российским властям основания на то, чтобы явочным порядком, без судебного решения, «заявить свои права» на церковь, кладбище, а также на три участка земли, расположенные с обеих сторон другого храма — самого крупного русского православного храма в Западной Европе — Свято-Николаевского собора в Ницце.
Собор, который ранее тоже находился в управлении ACOR-NICE, в 2013 году по решению французских судов перешел в собственность РФ, что и стало для российских властей предлогом для «экспроприации» остальной собственности ассоциации. В феврале 2016 года представители РПЦ попытались провести захват кладбища, но столкнувшись с сопротивлением ассоциации ACOR-NICE, временно отступили.
Протоиерей Андрей (Елисеев), настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце, представитель Московского патриархата тогда заявил «Новой», что нотариус всего лишь «исправил самовольные изменения, которые были внесены в документы по кладбищу и по церкви». И церковь, и кладбище — это как «квартиры» РПЦ, в которых «хозяева долго отсутствовали», но вот захотели вернуться, пояснял протоиерей.
Ассоциация ACOR-NICE подала в суд в 2015 году, потребовав признать недействительными заявленные правительством РФ права на эти объекты. Суд несколько раз откладывался, но 19 ноября 2020 года прошло первое и единственное заседание по существу.