Координатор штаба Навального в Мурманске сообщила о нападении

В Ницце 25 февраля суд вынес вердикт в споре за право владения историческим русским кладбищем Кокад и старейшей русской церковью во Франции — церковью Святителя и чудотворца Николая и мученицы царицы Александры. Суд частично удовлетворил требование России о возвращении церковных земель, однако отказался передавать России старейшую русскую церковь во Франции, заявил «Новой газете» истец Алексей Оболенский.

Следует отметить, что со времен октябрьской революции ни советские, ни российские власти не имели никакого отношения ни к церкви, ни к кладбищу: всеми работами по их поддержанию почти столетие занималась ассоциация ACOR-NICE (сокращение от фр. Православная русская приходская община в Ницце), получившая на это субсидии со стороны французских властей.

Именно она и подала в суд на правительство РФ и ниццкого нотариуса по фамилии Hugounenc, который оформил в пользу российских властей «исправляющие нотариальные акты». Эти бумаги дали российским властям основания на то, чтобы явочным порядком, без судебного решения, «заявить свои права» на церковь, кладбище, а также на три участка земли, расположенные с обеих сторон другого храма — самого крупного русского православного храма в Западной Европе — Свято-Николаевского собора в Ницце.

Собор, который ранее тоже находился в управлении ACOR-NICE, в 2013 году по решению французских судов перешел в собственность РФ, что и стало для российских властей предлогом для «экспроприации» остальной собственности ассоциации. В феврале 2016 года представители РПЦ попытались провести захват кладбища, но столкнувшись с сопротивлением ассоциации ACOR-NICE, временно отступили.

Протоиерей Андрей (Елисеев), настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце, представитель Московского патриархата тогда заявил «Новой», что нотариус всего лишь «исправил самовольные изменения, которые были внесены в документы по кладбищу и по церкви». И церковь, и кладбище — это как «квартиры» РПЦ, в которых «хозяева долго отсутствовали», но вот захотели вернуться, пояснял протоиерей.

Ассоциация ACOR-NICE подала в суд в 2015 году, потребовав признать недействительными заявленные правительством РФ права на эти объекты. Суд несколько раз откладывался, но 19 ноября 2020 года прошло первое и единственное заседание по существу.