По итогам первого дня опроса по поводу установления памятника на Лубянке голоса разделились 50-50

Половина проголосовавших (86789 человек) высказались за то, чтобы поставить памятник князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве, другие 50% считают (86028 человек), что на этом месте лучше поставить памятник основателю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Об этом свидетельствуют данные портала «Активный гражданин» (20:30 по мск) по итогам первого дня голосования.

Голосование в проекте «Активный гражданин» начально 25 февраля. Жителям Москвы предложили выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади, и предложили на выбор двух исторических деятелей из разных эпох — Невский (XII век) и Дзержинский (XIX–XX век).

Проголосовать за понравившуюся идею на портале «Активный гражданин» могут люди, зарегистрированные на мос.ру. С инициативой провести голосование выступила Общественная палата Москвы. Как отмечается на сайте мэрии, в разное время площадь украшали фонтан, памятник и другие временные композиции. Голосование продлится до 5 марта.

Многие эксперты считают, что Лубянке и сейчас необходима архитектурная доминанта, а «вертикальная композиция здесь уместна с точки зрения и истории, и градостроительства», заявили власти столицы.

Правление международного правозащитного общества «Мемориал»* опубликовало заявление, где высказалось против подобного голосования. Как считают в организации, сама идея восстановить памятник Дзержинскому могла прийти лишь человеку, «напрочь лишенному совести», но появление идеи установить памятник Невскому тоже нельзя назвать корректной альтернативой.

«Кто присвоил себе право решать, кого хотят видеть москвичи на этой площади и хотят ли вообще кого-то? Любое решение, принятое на основании опроса с фальшивыми основаниями и фальшивой альтернативой, неизбежно вызовет широкое недовольство в настоящем и будет отменено в недалеком будущем», — сообщили в «Мемориале».

Накануне во фракции «Яблока» в Мосгордуме заявили, что внесут на рассмотрение монументальной комиссии вопрос о восстановлении фонтана Джованни Витали на Лубянской площади — он находился там до памятника Дзержинскому, в 1835–1935 годах.

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