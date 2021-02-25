В Кургане закрыли дело об уклонении от армии в отношении местного координатора штаба Навального

Следственный комитет Кургана прекратил производство по уголовному делу об уклонении от армии в отношении координатора штаба Навального Алексея Шварца. Об этом «Новой газете» рассказали в местном штабе Навального.

Уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления (постановление есть в распоряжении редакции). За координатором признано право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

В рамках расследование его хотели отправить в армию 30 декабря 2020 года, в последний день призыва. После многочасового допроса в СК сотрудники центра «Э» отвезли активиста для прохождения медицинского освидетельствования. По словам молодого человека, три-четыре полицейских данного отдела присутствовали на его допросе, а затем сопровождали на двух машинах в больницу, где ожидали возле кабинета.

Шварц рассказал «Новой газете» о том, что его отвезли в частную клинику, где следователь лично оплатил визит к врачу и отсутствие ожидания в очереди. Тем не менее, врач оказался неподкупен и установил, что активист не годен к службе.

Всего в рамках расследования было проведено четыре допроса координатора местного штаба в качестве подозреваемого, на которых он предоставлял следствию медицинские документы, свидетельствующие о негодности к службе. После фиаско с отправкой в армию следователь принял решение допросить его родителей.

Уголовное дело возбудили после событий 25 сентября, когда Шварц пришел по приглашению в военкомат. Начальник военкома напал на него с криками: «Ты почему не в армии?», а на активиста возбудили уголовное дело.

Сейчас Шварц продолжает отбывать второй административный арест — еще 30 дней за вовлечение несовершеннолетней девушки в акцию протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 20 февраля суд прошел по скайпу в отделе полиции №3, на котором его защитник Яков Сидоров не имел возможности передать судье ходатайства.

Активист не вышел из спецприемника по предыдущему административному аресту, в рамках которого отбывал также 30 суток. Курганский областной суд признал законным первый арест, также проведенный в отделе полиции по скайпу. Верховный суд еще в 2013 году постановил незаконным суммирование административных арестов. Кроме того, спецприемник не рассчитан на содержание человека в течение двух месяцев.

Срок отбытия ареста также был просуммирован у курганского активиста штаба Навального Антона Талыкова. Второй раз его судили по скайпу из спецприемника города Шумихи. До ареста у него выломали дверь, а его с супругой силовики положили лицами в пол. Всех четырех активистов курганского штаба Навального также судили по скайпу в разных отделах полиции, наказав к лишению свободы сроком от 8 до 60 дней.

Антон Талыков и Алексей Шварц являются фигурантами уголовного дела о нарушении тайны почтовых, телеграфных переговоров и переписки (ст. 138 УК). Шварц проходит по делу подозреваемым. У активистов в рамках расследования прошли обыски, была изъята техника. Уголовное дело связано с обнародованием «прослушки» телефонных переговоров вице-губернатора Владислава Кузнецова с главами районов, в рамках которых обсуждается «фальсификация» по голосованию за поправки к Конституции. Видео «Я позвонил фальсификаторам. Они во всем признались» посмотрели более 7500 человек.