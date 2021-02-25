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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
На 87-м году жизни скончался художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков
Художник-постановщик мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.
Капков назвал его Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации. Причиной смерти художника-постановщика стал коронавирус.
Зуйков родился 27 января 1935 года. После окончания Московского городского педагогического института имени Потемкина он работал школьным преподавателем, а также занимался иллюстрированием по договорам в разных издательствах, журналах и газетах.
В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм». Он принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» Федора Хитрука, «Халиф-аист» Валерия Угарова, «Кот, который умел петь» и другие. С 2002 года преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.