Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1

Политика Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Вадим Кобзев. По его словам, с процессуальной точки зрения во ФСИН уже имеют право этапировать политика. Куда его увозят — пока неизвестно.

«Конечно, нам неизвестно (куда этапируют Навального — ред.). Они могли это сделать. Мы уже говорили о том, что по Москве пошла такая практика: людей отправляют отбывать наказание, не дожидаясь вступления решения в силу, не дожидаясь даже апелляции. Из ряда вон выходящего здесь ничего нет», — прокомментировал адвокат этапирование Навального.

Ранее, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы назначил 850 тысяч рублей штрафа политику по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Адвокаты Навального тогда заявляли, что будут оспаривать решение суда. Дата апелляции пока неизвестна. Тем не менее, Навального уже этапировали из московского СИЗО, не дожидаясь апелляции.

Также 20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше». С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал от России незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Заявление в европейский суд было подано после того, как политика заключили под стражу и отправили в следственный изолятор. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».