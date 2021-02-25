Прокуратура прекратила дело активистки Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности России

Прокуратура удовлетворила ходатайство о прекращении уголовного преследования лидера движения «Левое сопротивление» Дарьи Полюдовой по делу о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ч. 1 ст. 280.1 УК). Об этом сообщает глава «Агоры» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Причиной прекращения дела стали поправки в статью, введенные в декабре прошлого года. Согласно изменениям, теперь нельзя привлекать к уголовной ответственности по этой статье, если в течение года граждане не совершали аналогичное «преступление», предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях.

Адвокат подал ходатайство о немедленном освобождении Полюдовой из-под стражи. Предельный срок содержания под стражей в случае Полюдовой — 12 месяцев, теперь следствие за 30 дней до истечения этого срока должно предъявить все материалы дела защите, а если не успевают — освободить.

Как заявили в «Агоре», это первое дело по ч. 1 ст. 280.1 УК, которое прекратили в связи с частичной декриминализацией.

Полюдова находится под стражей с января 2020 года. Ей также вменяется статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК), поводом для которой стала публикация активистки во «ВКонтакте», в которой она, по версии силовиков, оправдывает деятельность Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Согласно другому обвинению о «публичном оправдании терроризма» (ч. 1 ст. 205.2 УК), Полюдовой вменяют ее высказывания о действиях «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, который 19 декабря 2019 года открыл стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке.

В октябре 2017 года краснодарская активистка Дарья Полюдова вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму. Впоследствии она переехала в Москву и принимала участие в одиночных пикетах и митингах.