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№ 20 от 24 февраля 2021

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Во Владивостоке подозреваемого по делу о перекрытии дорог на акции 23 января отпустили под подписку о невыезде

Общество8

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Жителя Владивостока Алексея Гасюка отпустили под подписку о невыезде по делу о перекрытии дорог во время несанкционированных протестов в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат от «ОВД-Инфо» Полина Сидельникова. 

Гасюка вызвали на допрос по телефону, отмечает сам проект. О том, что он стал подозреваемым по уголовному делу, мужчина узнал на допросе. Сидельникова уточнила, что ее подзащитного спрашивали о целях участия в акции 23 января и поведении на мероприятии. 

Также она вместе с Гасюком во время допроса отсмотрели видеозаписи с акции, представленные следователями. Сидельникова отметила, что на видео протестующие действительно находятся на проезжей части, однако видно, что дорогу уже перекрыли власти.

Адвокат рассказала, что всего по тому же делу, что и Гасюк, подозреваемыми проходят не менее девяти человек. Однако она сообщила, что не видела подтверждающих документов, об этом только говорил следователь. 

Дела по статье о перекрытии дорог на протестах 23 января возбудили, помимо Владивостока, в Москве и Петербурге. В столице по нему члену Либертарианской партии России Глебу Марьясову суд назначил запрет определенных действий. 

Теги:
уголовное дело, перекрытие дорог, подписка о невыезде, владивосток, em

Австрия согласилась выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Политика119

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Суд в Австрии принял решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики российского Минкультуры Бориса Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Земельного суда Вены.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции», — заявили. Мазо обвиняется в хищении и легализации бюджетных средств.

Адвокаты накануне ходатайствовали об освобождении Мазо из-под стражи и заявили, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать. В суде заявили, что теперь независимый эксперт должен провести свою экспертизу по этому вопросу, а экстрадиции пока что ничего не мешает.

Судья предположила, что выводов дополнительной экспертизы придется ждать несколько недель, и экстрадировать экс-чиновника не получится только в том случае, если эксперт, назначенный судом, сделает заключение о том, что транспортировка Мазо может угрожать его жизни.

Уголовные дела против Мазо возбудили в России и в Испании, после чего он попросил политическое убежище в Австрии. Как уточнили ТАСС в суде, запрос на экстрадицию испанских властей был отклонен, так как испанская сторона «не смогла конкретизировать» свой запрос на просьбы Австрии.

В Испании Мазо подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 млн евро на средства, которые могли быть получены незаконным путем. В России Мазо вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым признали виновным по «делу реставраторов» о хищении 100 млн рублей при реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, на них завели дело о хищениях (около 450 млн рублей) при строительстве фондохранилища Эрмитажа.

Сам Мазо настаивал, что дело против него в России возбудили, чтобы не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. После задержания экс-чиновник обратился к Австрии с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Теги:
ng, дело реставраторов, экстрадиция, австрия, суды
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