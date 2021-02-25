Во Владивостоке подозреваемого по делу о перекрытии дорог на акции 23 января отпустили под подписку о невыезде

Жителя Владивостока Алексея Гасюка отпустили под подписку о невыезде по делу о перекрытии дорог во время несанкционированных протестов в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат от «ОВД-Инфо» Полина Сидельникова.

Гасюка вызвали на допрос по телефону, отмечает сам проект. О том, что он стал подозреваемым по уголовному делу, мужчина узнал на допросе. Сидельникова уточнила, что ее подзащитного спрашивали о целях участия в акции 23 января и поведении на мероприятии.

Также она вместе с Гасюком во время допроса отсмотрели видеозаписи с акции, представленные следователями. Сидельникова отметила, что на видео протестующие действительно находятся на проезжей части, однако видно, что дорогу уже перекрыли власти.

Адвокат рассказала, что всего по тому же делу, что и Гасюк, подозреваемыми проходят не менее девяти человек. Однако она сообщила, что не видела подтверждающих документов, об этом только говорил следователь.

Дела по статье о перекрытии дорог на протестах 23 января возбудили, помимо Владивостока, в Москве и Петербурге. В столице по нему члену Либертарианской партии России Глебу Марьясову суд назначил запрет определенных действий.