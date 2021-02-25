Австрия согласилась выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд в Австрии принял решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики российского Минкультуры Бориса Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Земельного суда Вены.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд. Господин Мазо находится под арестом для экстрадиции», — заявили. Мазо обвиняется в хищении и легализации бюджетных средств.

Адвокаты накануне ходатайствовали об освобождении Мазо из-под стражи и заявили, что по медицинским причинам его невозможно транспортировать. В суде заявили, что теперь независимый эксперт должен провести свою экспертизу по этому вопросу, а экстрадиции пока что ничего не мешает.

Судья предположила, что выводов дополнительной экспертизы придется ждать несколько недель, и экстрадировать экс-чиновника не получится только в том случае, если эксперт, назначенный судом, сделает заключение о том, что транспортировка Мазо может угрожать его жизни.

Уголовные дела против Мазо возбудили в России и в Испании, после чего он попросил политическое убежище в Австрии. Как уточнили ТАСС в суде, запрос на экстрадицию испанских властей был отклонен, так как испанская сторона «не смогла конкретизировать» свой запрос на просьбы Австрии.

В Испании Мазо подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 млн евро на средства, которые могли быть получены незаконным путем. В России Мазо вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым признали виновным по «делу реставраторов» о хищении 100 млн рублей при реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, на них завели дело о хищениях (около 450 млн рублей) при строительстве фондохранилища Эрмитажа.

Сам Мазо настаивал, что дело против него в России возбудили, чтобы не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. После задержания экс-чиновник обратился к Австрии с просьбой предоставить ему политическое убежище.