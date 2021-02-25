На Лосином острове в Москве погибли несколько оленей. Активисты утверждают, что в парке охотятся браконьеры

На территории национального парка «Лосиный остров» с 22 по 24 февраля стая бездомных собак два раза нападала на пятнистых оленей. Трое животных получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщается на сайте парка.

«Сейчас прорабатывается вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории национального парка специализированной организацией. Служба инспекторов Лосиного острова усилила охрану в местах локализации оленей, организовано круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции», — заявили там.

По словам представителей парка, нападения на оленей происходят ежегодно, особенно в период холодных зим и сильных морозов, которые и становятся причиной повышенной агрессивности животных. Так как Лосиный остров находится рядом с объектами мегаполиса, то на территорию особо охраняемой территории «неизбежно» проникают городские бродячие собаки, которые сбиваются в стаи и совершают нападения, заявили представители парка.

Тем временем активисты заявили, что на Лосином острове убиты как минимум десять пятнистых оленей, а нападения совершают не только собаки, но и браконьеры. «Раньше животных тщательно охраняли егеря, территория биостанции была огорожена забором. Однако новый директор „Лосиного острова“ Рустам Якубов уничтожил егерскую службу, а фактически — всю систему охраны ООПТ. Забор сдан в металлолом, снегоходы, квадроциклы, ружья исчезли в неизвестном направлении», — уверили активисты в телеграм-канале «„Зеленый“ змий».

По их словам, убийства происходят даже на крыльце биостанции, куда животные по привычке бегут под защиту, а с начала 2021 года зафиксировано более 15 случаев расправы с пятнистыми оленями.

Осенью 2019 года «Лосиный остров» подал иски в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным разрешение на строительство жилого комплекса «Сказочный лес» в охранной зоне парка. По словам представителей «Лосиного острова», строительство ведется без согласования с Минприроды и причиняет существенный вред природным комплексам и экосистемам.