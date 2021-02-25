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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Руководителя Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест по делу об обрушении
Норильский городской суд отправил под домашний арест руководителя Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала по делу об обрушении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.
Меру пресечения Цымбалу избрали до 20 апреля. Ему вменяется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).
По делу ранее были задержаны еще четыре человека: начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам. Первых двух уже арестовали.
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло на прошлой неделе. Под завалами погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы.
Теги:em, норильск, домашний арест
«Занимайтесь вашим делом»: Пашинян выступил с приказом для военных на митинге своих сторонников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников заявил, что народ не допустит военного переворота в стране. Его слова приводит «Интерфакс».
«Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба ВС Армении — это попытка военного переворота, и народ не позволит этого», — сказал Пашинян. Он также озвучил приказ военным: «Занимайтесь вашим делом — защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа».
🇦🇲 Ереван сейчас pic.twitter.com/fzGQf7VoTM— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) February 25, 2021
Тысячи сторонников оппозиции собрались на площади Свободы. Они скандировали, в частности, «Армия» и «Армения без Никола». К оппозиции присоединился в том числе экс-мэр Еревана Тарон Маргарян. Пашинян же пригрозил своим противникам арестами.
Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна. Это произошло после того, как стало известно, что Пашинян предложил уволить замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал премьера из-за его слов о невзорвавшихся ракетах российских комплексов «Искандер» и назвал его суждения «несерьезными». Впоследствии выяснилось, что президент Армении Армен Саркисян заявление пока не подписал.
Недовольство политикой Пашиняна возросло в стране после подписания им соглашения с Москвой и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Многие возмутились этим решением и называли его капитуляцией.
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