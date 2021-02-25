Руководителя Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест по делу об обрушении

Норильский городской суд отправил под домашний арест руководителя Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала по делу об обрушении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.

Меру пресечения Цымбалу избрали до 20 апреля. Ему вменяется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

По делу ранее были задержаны еще четыре человека: начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск сотрудников к работам. Первых двух уже арестовали.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло на прошлой неделе. Под завалами погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы.