«Занимайтесь вашим делом»: Пашинян выступил с приказом для военных на митинге своих сторонников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников заявил, что народ не допустит военного переворота в стране. Его слова приводит «Интерфакс».

«Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба ВС Армении — это попытка военного переворота, и народ не позволит этого», — сказал Пашинян. Он также озвучил приказ военным: «Занимайтесь вашим делом — защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа».

Тысячи сторонников оппозиции собрались на площади Свободы. Они скандировали, в частности, «Армия» и «Армения без Никола». К оппозиции присоединился в том числе экс-мэр Еревана Тарон Маргарян. Пашинян же пригрозил своим противникам арестами.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна. Это произошло после того, как стало известно, что Пашинян предложил уволить замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал премьера из-за его слов о невзорвавшихся ракетах российских комплексов «Искандер» и назвал его суждения «несерьезными». Впоследствии выяснилось, что президент Армении Армен Саркисян заявление пока не подписал.

Недовольство политикой Пашиняна возросло в стране после подписания им соглашения с Москвой и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Многие возмутились этим решением и называли его капитуляцией.