В Москве снова разрушили мемориал на месте убийства Бориса Немцова

В Москве во второй раз за неделю разрушили мемориал на Большом Москворецком мосту — на месте убийства политика Бориса Немцова. Об этом «Новой газете» рассказал волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков.

По его словам, вчера волонтеры восстановили мемориал и возобновили дежурство. Начиная со вчерашнего вечера, ко всем дежурным и даже к прохожим подходили полицейские и проверяли их на наличие неоплаченных штрафов. Накануне задержаний не было.

Сегодня же там задержали Григория Саксонова. Симаков уточнил, что у него много штрафов, в частности, за различные митинги. По графику дежурить поставили других волонтеров, но он все равно пришел. Сейчас, по словам Симакова, Саксонов находится в ОВД «Китай город», а один человек, Аркадий, остался дежурить на мосту.

Сразу после задержания Саксонова к мемориалу пришли члены движения SERB и забрали все, кроме лопат. «То есть, мемориал сейчас пустой. Наш волонтер Аркадий стоит около пустого мемориала», — добавил Симаков.

На Большом Москворецком мосту 20 февраля задержали не менее восьми человек. Некоторые люди пытались возложить цветы на месте убийства Немцова, из-за чего и были задержаны.

До этого, вечером 19 февраля, полицейские задержали волонтеров «Немцова моста». Тогда мемориал тоже разрушили, а сам участок огородили железным забором.

Политика Бориса Немцова убили четырьмя пулями в спину 27 февраля 2015 года в сотне метров от Кремля. В 2017 году виновными в убийстве признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.