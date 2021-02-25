Суд в Бресте приговорил к 10 годам колонии друга умершего в ходе протестов Геннадия Шутова. Убитого осудили посмертно

Брестский областной суд приговорил к 10 годам колонии усиленного режима байкера Александра Кордюкова по делу о сопротивлении силовикам во время протестов в августе 2020 года. Об этом сообщает «Белсат».

Судья Светлана Кременевская признала Кордюкова виновным в сопротивлении сотрудникам силовых структур и в покушении на убийство. Друга Кордюкова — погибшего после выстрела в голову Геннадия Шутова — судья также признала виновным в сопротивлении правоохранителям — посмертно.

Потерпевшими по делу 41-летнего брестчанина стали двое служащих Сил специальных операций Минобороны — 29-летний капитан Роман Гаврилов и 28-летний прапорщик Арсений Галицын, уточняет «Медиазона». 11 августа они — оба в гражданском — выявляли участников и организаторов митингов.

В ходе протестов между силовиками в штатском и Кордюковым с Шутовым завязался конфликт, в ходе которого один из правоохранителей получил удар по голове куском трубы. Гособвинение сочло это покушением на убийство. В ответ Гаврилов и Галицын открыли огонь: Шутов был ранен в голову.

Родственники не могли найти Шутова двое суток. Позже они выяснили, что мужчину доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Неделю спустя он умер, а родным долгое время не отдавали его тело. Следственный комитет Беларуси не стал возбуждать уголовное дело об убийстве.

Шутов не единственный погибший в ходе белорусских протестных акций, которые продолжались в стране с середины августа. В Минске на второй день после президентских выборов скончался 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку.