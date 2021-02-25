Мосгорсуд изменил меру пресечения главе «Альянса врачей» с домашнего ареста на запрет определенных действий

Мосгорсуд отменил домашний арест по «санитарному делу» главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Дмитрий Джулай.

«Ей запрещено все то же самое [что и при домашнем аресте]: общаться с фигурантами, пользоваться интернетом, но теперь она может ходить на работу, может встречать детей после школы, после секций. Собственно, мы на это и ссылались — дети поздно возвращаются. Ей запрещено покидать жилье с 8 вечера до 8 утра», — объяснил защитник.

Ранее Васильевой поменяли место, где она должна была находиться во время домашнего ареста: ей разрешили быть по месту фактического проживания (с детьми), а не по месту регистрации (где живет ее бывший муж). Это произошло после того, как у дочери Васильевой случился сильный приступ аллергии и ей пришлось ехать к ней.

«Санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. По нему под домашним арестом находятся, в частности, соратница оппозиционера Любовь Соболь, глава его московского штаба Олег Степанов и ряд других фигурантов.