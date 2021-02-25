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№ 20 от 24 февраля 2021

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Суд назначил омичу 375 тысяч рублей штрафа по делу об оправдании теракта в Новой Зеландии

Общество4

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Первый Восточный окружной военный суд назначил жителю Омска штраф в размере 375 тысяч рублей за высказывание в соцсети с оправданием теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. «БК55» уточняет, что осужденного зовут Иван Молочный. 

В УФСБ заявили, что Молочный при обсуждении в соцсети новости об омиче, осужденном в прошлом году за публичное оправдание теракта в Новой Зеландии, сам одобрительно высказался о произошедшем. Молочный раскаялся в содеянном, отметили в ФСБ. 

Это не первый приговор по делу об оправдании терроризма из-за высказываний в интернете о теракте в Новой Зеландии. В частности, в январе суд приговорил ростовчанина Константина Култышева к двум годам колонии общего режима, в ноябре прошлого года за комментарии, оправдывающие тот же теракт, аналогичный срок получил житель Ростовской области Денис Щебетун. 

Стрельба в мечетях новозеландского Крайстчерча произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены.

В августе по обвинению в теракте австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

Теги:
штрафы, омск, em
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