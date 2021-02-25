Экс-главреда батайского агентства «Вперед» увезли в реанимацию из следственного управления

Бывшего главного редактора и директора батайского информагентства «Вперед» Елену Пивоварову снова доставили в реанимацию из следственного управления, куда она пришла на допрос. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Евгения Каплунова.

«Накануне Елену Пивоварову внезапно выписали из больницы, куда доставили 19 февраля по скорой в реанимацию с инсультом. Прошло всего пять дней. Ее выписали буквально из-под капельницы. Сказали, что долечиваться будет дома», — отметила адвокат.

Сегодня Пивоварова пришла в следственное управление, но ее сразу же увезла «скорая помощь», которую вызвал следователь. «Она в тяжелом состоянии. Врачи объяснили следователю что время просто на минуты идет. Человек останется глубоким инвалидом. Пока ее везли в БСМП, там уже ждали ее по звонку следователя. Елену Пивоварову положили в реанимацию», — рассказала Каплунова.

Защита потребовала разобраться, как человека после инсульта могли выписать из больницы на пятый день. «Предполагаем, что это стало возможным из-за давления силовых структур на врачей, о чем в неформальных разговорах сообщал медицинский персонал больницы», — добавила адвокат.

Пивоваровой стало плохо после обыска по делу о растрате 396 тысяч рублей (ч. 3 ст. 160 УК). По версии следствия, она в период с марта по май 2019 года похитила эту сумму с расчетного счета издания. Адвокат Ирина Боголепова рассказывала, что следователь посоветовал журналистке искать сиделку для ее отца-инвалида, так как она еще долго его не увидит.

Пивоварову уволили без объяснения причин в прошлом году. После этого в редакцию приходили с обысками, а в анонимных телеграм-каналах Елену Пивоварову обвиняли в хищении редакционных средств, краже техники и раздувании штата редакции.

Вопрос о увольнении журналистки поднимался на пресс-конференции президента Владимира Путина в конце прошлого года. Он поручил разобраться в ситуации.