Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 20 от 24 февраля 2021

Читать номер

«Применил холодное оружие кустарного производства и нанес полицейскому колото-резаную рану»: СК разъяснил суть дела против шамана Габышева

Общество18

18
 

Следственный комитет заявил, что дело против Александра Габышева о применении насилия к силовику (ст. 318 УК) возбудили из-за ранения правоохранителя, когда в конце января полиция и медработник психдиспансера приехали к якутскому шаману, чтобы доставить его в медучреждение. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства. 

Там сказано, что 27 января в МВД по Якутии поступило сообщение от врача якутского психдиспансера «о том, что пациент, состоящий на активном диспансерном наблюдении, не является в медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, отказывается от лечения и проявляет агрессию». После этого домой к Габышеву приехали росгвардейцы, там уже находился медработник, убеждавший шамана в необходимости проехать с ним в медучреждение. 

«После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 см и нанес полицейскому колото-резаную рану», — отметили в СК. Затем Габышева увезли в психдиспансер, а пострадавшему полицейскому оказали медпомощь. 

В релизе не указано имя фигуранта дела, однако координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников уточнил «Новой газете», что речь в нем идет о Габышеве. По словам Прянишникова, сейчас ожидается проведение следственных действий по делу. 

О возбуждении дела против Габышева стало известно накануне. Прянишников рассказывал, что в ходе доследственной проверки силовики в том числе приезжали домой к Габышеву и изымали некоторые предметы. 

В начале февраля суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации Габышева. Это стало уже вторым помещением шамана в психдиспансер. 

Впервые суд постановил отправить Габышева на принудительное лечение в психдиспансер в июне прошлого года. В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Ему удалось дойти до Бурятии, однако его задержали. 

Теги:
уголовное дело, якутия, габышев, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera