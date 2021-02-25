«Применил холодное оружие кустарного производства и нанес полицейскому колото-резаную рану»: СК разъяснил суть дела против шамана Габышева

Следственный комитет заявил, что дело против Александра Габышева о применении насилия к силовику (ст. 318 УК) возбудили из-за ранения правоохранителя, когда в конце января полиция и медработник психдиспансера приехали к якутскому шаману, чтобы доставить его в медучреждение. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Там сказано, что 27 января в МВД по Якутии поступило сообщение от врача якутского психдиспансера «о том, что пациент, состоящий на активном диспансерном наблюдении, не является в медицинское учреждение для прохождения планового осмотра, отказывается от лечения и проявляет агрессию». После этого домой к Габышеву приехали росгвардейцы, там уже находился медработник, убеждавший шамана в необходимости проехать с ним в медучреждение.

«После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 см и нанес полицейскому колото-резаную рану», — отметили в СК. Затем Габышева увезли в психдиспансер, а пострадавшему полицейскому оказали медпомощь.

В релизе не указано имя фигуранта дела, однако координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников уточнил «Новой газете», что речь в нем идет о Габышеве. По словам Прянишникова, сейчас ожидается проведение следственных действий по делу.

О возбуждении дела против Габышева стало известно накануне. Прянишников рассказывал, что в ходе доследственной проверки силовики в том числе приезжали домой к Габышеву и изымали некоторые предметы.

В начале февраля суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации Габышева. Это стало уже вторым помещением шамана в психдиспансер.

Впервые суд постановил отправить Габышева на принудительное лечение в психдиспансер в июне прошлого года. В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Ему удалось дойти до Бурятии, однако его задержали.