Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ шпионаже в пользу России и связях с ГРУ 

Генеральная прокуратура ФРГ предъявила гражданину Германии обвинение в агентурной деятельности на российскую разведку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Йенс Ф. работал в компании, которая работала с германским Бундестагом. Предприятие обслуживало электронное оборудование. Обвиняемый получил доступ к PDF-файлам с планами зданий, принадлежащих Бундестагу.

«Обвиняемый по собственному желанию решил передать информацию о имуществе немецкого Бундестага российским разведывательным службам. Носитель с соответствующими PDF-файлами он передал сотруднику российского посольства в Берлине, связанному с главным управлением российской военной разведки ГРУ», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Эпизод, который вменяют Йенсу Ф., произошел в период с конца июля 2017 года по начало сентября 2017. Обвинение ему предъявили 12 февраля 2021 года.