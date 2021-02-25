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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ шпионаже в пользу России и связях с ГРУ
Генеральная прокуратура ФРГ предъявила гражданину Германии обвинение в агентурной деятельности на российскую разведку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Йенс Ф. работал в компании, которая работала с германским Бундестагом. Предприятие обслуживало электронное оборудование. Обвиняемый получил доступ к PDF-файлам с планами зданий, принадлежащих Бундестагу.
«Обвиняемый по собственному желанию решил передать информацию о имуществе немецкого Бундестага российским разведывательным службам. Носитель с соответствующими PDF-файлами он передал сотруднику российского посольства в Берлине, связанному с главным управлением российской военной разведки ГРУ», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Эпизод, который вменяют Йенсу Ф., произошел в период с конца июля 2017 года по начало сентября 2017. Обвинение ему предъявили 12 февраля 2021 года.
Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь. Об этом сообщает «Открытая Россия»** в телеграм-канале.
Таким образом, Соболь останется под домашним арестом до 23 марта. Сегодня также проходит апелляция на меру пресечения главе московского штаба Навального Олегу Степанову, который проходит по тому же делу. Если его оставят под домашним арестом, то защита будет ходатайствовать о смене адреса его отбывания. Сейчас Степанов отбывает его дома у родителей, а не по месту фактического проживания.
Ранее сменить адрес отбывания домашнего ареста разрешили двум другим фигурантам дела: главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и Олегу Навальному. Первая теперь может находиться вместе с детьми, второго суд первоначально отправил отбывать домашний арест по адресу регистрации, где проживает его бывшая теща, но на апелляции ему разрешили находиться по месту фактического проживания.
«Санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Под домашним арестом, помимо Васильевой, Олега Навального, Соболь и Степанова находятся еще несколько человек.