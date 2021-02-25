Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь по «санитарному делу». Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Таким образом, Соболь останется под домашним арестом до 23 марта. Сегодня также прошла апелляция на меру пресечения главе московского штаба Навального Олегу Степанову, его тоже который проходит по тому же делу. До этого Степанов находится его дома у родителей, а не по месту фактического проживания, на апелляции адрес поменяли.

Ранее сменить адрес отбывания домашнего ареста разрешили двум другим фигурантам дела: главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и Олегу Навальному. Первая теперь может находиться вместе с детьми, второго суд первоначально отправил отбывать домашний арест по адресу регистрации, где проживает его бывшая теща, но на апелляции ему разрешили находиться по месту фактического проживания.

«Санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), его возбудили после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Под домашним арестом, помимо Васильевой, Олега Навального, Соболь и Степанова находятся еще несколько человек.

*внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента

**Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России