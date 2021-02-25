Суд в Перми приговорил к пяти годам колонии владельца отеля «Карамель». Там из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

Индустриальный районный суд Перми приговорил к пяти годам колонии общего режима владельца отеля «Карамель» Сергея Щербакова, где в январе 2020 года из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, еще шесть — пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Щербакова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Его также лишили права заниматься гостиничным бизнесом сроком на два года. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски от потерпевших на суммы от 1 до 3 млн рублей.

Трагедия произошла 20 января прошлого года. Как отмечало издание 59.ru, постояльцами гостиницы были в основном родственники пациентов расположенного поблизости онкоцентра. По версии следствия, Щербаков в 2013-2014 годах сделал перепланировку подвала многоэтажного жилого дома и организовал там мини-отель, не соответствующий требованиям безопасности.

Фигурантами уголовного дела также стали пожарный инспектор Разиф Исмакаев, экс-инженер управляющей компании Вячеслав Хильков и сотрудник службы эксплуатации Сергей Агеев. Следствие посчитало, что в МЧС еще в феврале 2019 года нашли нарушения, требующие закрытия мини-отеля. При этом сотрудники регионального ведомства так и не приняли необходимых мер.