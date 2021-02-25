СМОТРЕТЬ
«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
Материалы
Рубрики
Темы
- Тексты недели «Новой»13 материалов
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
Свежий выпуск
№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Исследование: почти 10% компаний заявили о возможном закрытии в этом году
Приблизительно каждая десятая компания заявила о возможном закрытии в этом году, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В начале года у 33,1% продолжал снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне прошлого года. О постепенном восстановлении потерь 2020 года заявили 19,1% респондентов.
Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос, его назвали почти 60% респондентов. Среди распространенных проблем также невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда — об этом заявили примерно четверть опрошенных. Также 22,3% жалуются на неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги, а каждый пятый владелец или руководитель компании назвал нехватку средств на коммунальные платежи и сложности с бесперебойной поставкой материалов и товаров.
Опрос проводился в начале февраля. В нем приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из разных регионов России.
В начале февраля Росстат заявил, что больше всего из-за пандемии коронавируса пострадали гостиничный и ресторанный бизнес (снижение на 24,1%), учреждения культуры и спорта (–11,4%) и перевозчики (–10,3%). Всего, согласно его данным, по итогам прошлого года падение российской экономики составило 3,1% ВВП (максимум за 11 лет).
Теги:em, потери, коронавирус, бизнес
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за увольнения замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление военных цитирует издание News.am.
«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы», — заявили в Генштабе.
Ночью стало известно, что президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал премьера из-за его слов о невзорвавшихся ракетах российских комплексов «Искандер» и назвал его суждения «несерьезными».
Сам Пашинян настаивает, что заявление Генштаба — это попытка переворота. В своем фейсбуке он призвал своих сторонников выходить на площадь Республики в Ереване «прямо сейчас». Пашинян также рассказал об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. По словам политика, он отправил его в отставку еще до подписания им заявления военных.
В эффективности российских «Искандеров» Пашинян усомнился накануне. В интервью новостному сайту 1in.am премьер заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы не взорвались «или взорвались лишь на 10%».
Дополняется.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных