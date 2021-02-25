Исследование: почти 10% компаний заявили о возможном закрытии в этом году

Приблизительно каждая десятая компания заявила о возможном закрытии в этом году, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В начале года у 33,1% продолжал снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне прошлого года. О постепенном восстановлении потерь 2020 года заявили 19,1% респондентов.

Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос, его назвали почти 60% респондентов. Среди распространенных проблем также невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда — об этом заявили примерно четверть опрошенных. Также 22,3% жалуются на неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги, а каждый пятый владелец или руководитель компании назвал нехватку средств на коммунальные платежи и сложности с бесперебойной поставкой материалов и товаров.

Опрос проводился в начале февраля. В нем приняли участие руководители и владельцы пяти тысяч компаний из разных регионов России.

В начале февраля Росстат заявил, что больше всего из-за пандемии коронавируса пострадали гостиничный и ресторанный бизнес (снижение на 24,1%), учреждения культуры и спорта (–11,4%) и перевозчики (–10,3%). Всего, согласно его данным, по итогам прошлого года падение российской экономики составило 3,1% ВВП (максимум за 11 лет).