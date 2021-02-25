Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота 

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за увольнения замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление военных цитирует издание News.am.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы», — заявили в Генштабе.

Ночью стало известно, что президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал премьера из-за его слов о невзорвавшихся ракетах российских комплексов «Искандер» и назвал его суждения «несерьезными».

Сам Пашинян настаивает, что заявление Генштаба — это попытка переворота. В своем фейсбуке он призвал своих сторонников выходить на площадь Республики в Ереване «прямо сейчас». Пашинян также рассказал об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. По словам политика, он отправил его в отставку еще до подписания им заявления военных.

В эффективности российских «Искандеров» Пашинян усомнился накануне. В интервью новостному сайту 1in.am премьер заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы не взорвались «или взорвались лишь на 10%».

Недовольство политикой Пашиняна возросло в стране после подписания им соглашения с Москвой и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

Многие были недовольны этим решением и называли его капитуляцией. Согласно документу, большая часть земель, ранее находящихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отошла Азербайджану.