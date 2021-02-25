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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
За сутки в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19
Российские врачи за сутки зафиксировали еще 11 198 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве за последний день выявили 1406 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 911, в Подмосковье — менее 500 (+495). На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+388) и Воронежская области (+301). Всего с марта более 4,2 миллиона жителей России заболели коронавирусом.
За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 446 пациентов, из них 47 — в Москве, 48 — в северной столице. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 84,5 тысячи жизней.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании штамм коронавируса, отличающийся более высокой заразностью, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи странах. Всего за два месяца новая «британская» мутация COVID-19 была выявлена более чем в 100 государствах по всему миру, отчитались в ВОЗ.
Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, распространяется в 51 стране. В организации заявили, что эта мутация помогает вирусу избегать реагирования иммунной системы.