За сутки в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19

Российские врачи за сутки зафиксировали еще 11 198 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день выявили 1406 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 911, в Подмосковье — менее 500 (+495). На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+388) и Воронежская области (+301). Всего с марта более 4,2 миллиона жителей России заболели коронавирусом.

За сутки непосредственно от COVID-19 скончались еще 446 пациентов, из них 47 — в Москве, 48 — в северной столице. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 84,5 тысячи жизней.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании штамм коронавируса, отличающийся более высокой заразностью, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи странах. Всего за два месяца новая «британская» мутация COVID-19 была выявлена более чем в 100 государствах по всему миру, отчитались в ВОЗ.

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, распространяется в 51 стране. В организации заявили, что эта мутация помогает вирусу избегать реагирования иммунной системы.