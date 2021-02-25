Суд вынес первый приговор по делу о столкновениях между армянами и азербайджанцами в Москве прошлым летом

Никулинский суд столицы вынес первый приговор по делу о столкновениях в Москве между армянами и азербайджанцами летом 2020 года. Подсудимые получили по два года колонии общего режима, сообщает «Коммерсант».

Семерых уроженцев Армении — Артака и Сейрана Никоянов, Армена и Арсена Априянов, Аргишта и Нарега Петросянов, а также Размига Саакяна — признали виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

По версии следствия, мужчины в ночь на 24 июля 2020 года напали на ресторан в Марьино «1001 ночь», который принадлежит предпринимателю из Азербайджана. Заведение, по словам правоохранителей, разгромили битами и попавшимися под руку барными стульями. Охранник, пытавшийся остановить нападавших, пострадал.

Спустя три дня мужчин задержали: их нашли с помощью камер видеонаблюдения. Вскоре их арестовали. Нападение, отмечает «Коммерсант», случилось на следующий день после избиения уроженцев Армении на Люблинской улице и конфликта на рынке «Фуд Сити». Дела о хулиганстве в отношении других участников массовых драк — в том числе, уроженцев Азербайджана, пока не рассматривались.

Гособвинение требовало для подсудимых 2,5 года колонии, защита просила о штрафе. Материальную компенсацию потерпевшая сторона не требовала.

Конфликты между представителями армянской и азербайджанской общин происходили этим летом на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Так, столкновения происходили около ресторана «Армянский дом», близ станции метро «Саларьево» — там был разгромлен принадлежащий армянам магазин стройматериалов. Самой массовой стала стычка в Марьино — по версии полиции, в ней участвовало до 50 человек. Влиятельные представители обеих диаспор призывали соотечественников к миру.