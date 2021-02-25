Власти Москвы потратят 932 млн рублей на новую систему наблюдения за «праздношатаниями» в метро 

Власти Москвы планируют установить в столичном метрополитене специальные мультимедийные экраны, оснащенные камерами видеонаблюдения c функцией распознавания лиц. Новая система обойдется городскому бюджету в 932 млн рублей, выяснил «Коммерсант».

Предполагается, что 316 экранов, размещенных на 85 станциях метро будут транслировать рекламу и сообщения метрополитена. В ГУП «Московский метрополитен» уверяют, что главная цель установки нового оборудования — информирование граждан, в том числе, и в экстренных ситуациях.

Однако из тендерной документации следует, что камеры, расположенные на экранах, должны иметь автофокус, поддерживать Full HD, а так же «уметь» распознавать лица и посчитывать количество людей. Кроме того, техника будет оснащена «модулем определения поведения объектов», которая сможет фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания».

Доступ к собранной информации получат сотрудники метрополитена, Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Победителя тендера определят 4 марта, а систему планируют установить в метро к концу года.