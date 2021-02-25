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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд в США для некоторых категорий иностранцев
Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев. Указ опубликован на сайте Белого дома.
Байден уверен, что запрет въезд некоторым иностранцам вредит не только потенциальным получателям виз, но и США.
«Напротив, это наносит вред Соединенным Штатам, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и законным постоянным жителям воссоединяться здесь со своими семьями», — говорится в указе. Также американский лидер напомнил и возможном ущербе различным отраслям экономики США, которая использует «таланты со всего мира».
Указ о временном запрете на иммиграцию в страну для некоторых иностранцев Дональд Трамп подписал в апреле прошлого года. Необходимость введения подобных ограничений политик объяснил негативными экономическими последствиями пандемии и защитой американских рабочих на рынке труда.
«Документ гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после снятия ограничений (введенных на фоне пандемии — Ред.). Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали», — уточнил тогда Трамп.