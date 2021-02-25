Суд в Забайкалье приговорил россиянина Владимира Васильева к 8 годам колонии по делу о госизмене

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст.275 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным в передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Также суд назначил ему год ограничения свободы после отбытия основного срока. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Источник ТАСС сообщает, что мужчине вменили в вину передачу секретных сведений спецслужбам Китая.

Осужденному 52 года. Мужчину задержали в августе 2019 года в Забайкалье, позже его этапировали в Москву. В столице он содержался в СИЗО «Лефортово». Из-за наличия в материалах грифа «секретно» подробности его дела не сообщались.