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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Суд в Забайкалье приговорил россиянина Владимира Васильева к 8 годам колонии по делу о госизмене
Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст.275 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчину признали виновным в передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Также суд назначил ему год ограничения свободы после отбытия основного срока. Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Источник ТАСС сообщает, что мужчине вменили в вину передачу секретных сведений спецслужбам Китая.
Осужденному 52 года. Мужчину задержали в августе 2019 года в Забайкалье, позже его этапировали в Москву. В столице он содержался в СИЗО «Лефортово». Из-за наличия в материалах грифа «секретно» подробности его дела не сообщались.
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«Новая газета»редакция
- Забайкальский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Васильева по делу о госизмене. Как сообщает «Интерфакс», его признали виновным в передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Также суд назначил Васильеву год ограничения свободы.
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