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№ 20 от 24 февраля 2021

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Суд в Забайкалье приговорил россиянина Владимира Васильева к 8 годам колонии по делу о госизмене

Общество10

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Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст.275 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным в передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Также суд назначил ему год ограничения свободы после отбытия основного срока. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Источник ТАСС сообщает, что мужчине вменили в вину передачу секретных сведений спецслужбам Китая.

Осужденному 52 года. Мужчину задержали в августе 2019 года в Забайкалье, позже его этапировали в Москву. В столице он содержался в СИЗО «Лефортово». Из-за наличия в материалах грифа «секретно» подробности его дела не сообщались.

Теги:
sn, колония, россия, госизмена

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Общество500

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  • Забайкальский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Васильева по делу о госизмене. Как сообщает «Интерфакс», его признали виновным в передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Также суд назначил Васильеву год ограничения свободы.
  • Президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа о запрете на въезд некоторым категориям иностранцев. Американский лидер пояснил, что из-за ограничения «талантам со всего мира» сложно попасть в страну. Кроме того, по словам президента, документ ущемляет и американцев, которые из-за него не могли встретиться с членами своих семей.
  • В США продлили режим чрезвычайной ситуации, введенный экс-президентом США Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса. «COVID-19 продолжает создавать значительный риск для здравоохранения и безопасности страны. Более 500 тысяч человек погибли в США от этой болезни», — напомнил Джо Байден, подписав соответствующий указ.
  • Никулинский суд столицы вынес первый приговор по делу о массовых драках в Москве между армянами и азербайджанцами. Как сообщает «Коммерсант», семеро уроженцев Армении получили по два года колонии общего режима — их признали виновными в хулиганстве из-за нападения на ресторан «1001 ночь» в Марьино.
  • Международный олимпийский комитет назвал австралийский город Брисбен главным кандидатом на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году. Окончательное решение будет принято не ранее следующего года. Среди других претендентов — немецкий регион Рейн-Рур, Будапешт, китайские Чэнду и Чунцин, а также Доха.

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Теги:
sn, олимпиада, суды, госизмена
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