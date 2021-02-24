Экс-главреда батайского агентства «Вперед» госпитализировали после обыска. Она в крайне тяжелом состоянии

Бывшего главного редактора и директора батайского информагентства «Вперед» Елену Пивоварову госпитализировали после обыска, сообщила «Дождю» ее адвокат Ирина Боголепова.

По ее словам, Пивоварова находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Адвокат отметила, что не может сказать точно, но по всем признакам состояние ее подзащитной похоже на инсульт — у Пивоваровой парализовало часть тела и лица.

С обыском к Пивоваровой пришли сегодня в 6 утра. «Дождь» пишет, что следователь посоветовал журналистке искать сиделку для ее отца-инвалида, так как она еще долго его не увидит, после чего ей и стало плохо.

На момент обыска ни адвокат, ни сама Пивоварова не были ознакомлены с постановлением о возбуждении уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 160 УК). Пивоваровой вменяют растрату 396 тысяч, по версии следствия, она в период с марта по май 2019 года похитила эту сумму с расчетного счета издания. Подробности обвинения пока неизвестны.

Боголепова считает, что дело возбудили для дискредитации и запугивания ее подзащитной. По ее словам, давление оказывается и на медперсонал больницы, в которой находится Пивоварова.

Пивоварову уволили без объяснения причин в прошлом году. После этого в редакцию приходили с обысками, а в анонимных телеграм-каналах Елену Пивоварову обвиняли в хищении редакционных средств, краже техники и раздувании штата редакции.

Вопрос о увольнении журналистки поднимался на пресс-конференции президента Владимира Путина в конце прошлого года. Он поручил разобраться в ситуации.