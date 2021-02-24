Израильский парламент одобрил передачу властям данных граждан, не привившихся от COVID-19

Израильский Кнессет (парламент) окончательно одобрил законопроект, разрешающий передачу властям личных данных не привившихся от коронавируса граждан. Об этом сообщает The Times of Israel.

Поддержали закон 30 членов Кнессета, 13 — выступили против. Согласно нему, минздрав сможет передавать данные властям и минздраву в течение трех месяцев для содействия вакцинации. Информация может использоваться только для этой цели, любое другое использование запрещено.

Согласно данным Минздрава Израиля, около 50% всего населения страны получили первую дозу вакцины против коронавируса. Свыше 3,1 млн человек получили обе дозы вакцины производства Pfizer и BioNTech. На карте The New York Times видно, что по темпам вакцинации Израиль занимает первое место в мире.

С 21 февраля в Израиле действует так называемый «зеленый стандарт», который позволяет заведениям обслуживать граждан, получивших две дозы вакцины (должно пройти не менее 7 дней после получения второй дозы) или переболевших коронавирусом. Человеку нужно показать специальный сертификат о вакцинации или справку от врача о выздоровлении, чтобы посетить «зеленое» заведение. Нарушителям правил грозят штрафы. Ряд заведений (например, торговые центры и библиотеки) — «фиолетовые», их посещать можно с соблюдением социальной дистанции и только в маске.

При этом Минздрав решил продвигать законопроект, ограничивающий выход на работу людей (в первую очередь это касается педагогов), которые не получили вакцину и не переболели коронавирусом. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявлял, что, возможно, не прошедшим вакцинацию учителям придется сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов за свой счет, чтобы продолжать работать.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле за время пандемии выявили 762 508 случаев заражения коронавирусом. Скончались от инфекции 5 660 человек по стране.