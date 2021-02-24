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№ 20 от 24 февраля 2021

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Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснений по поводу блокировки 100 аккаунтов

Общество2

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Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter предоставить списки 100 аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. 

Соцсеть удалила 100 учетных записей, объяснив это «ведением [ими] пророссийской пропаганды» и «подрывом веры в стабильность альянса НАТО», а также осуществлением действий, «направленных против США и ЕС». Помимо предоставления списка и объяснения причин блокировки, Роскомнадзор потребовал от Twitter доказать, что эти аккаунты связаны с российскими госорганами. 

В конце января российское ведомство пригрозило Twitter, а также Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассникам» и YouTube крупными штрафами так как они, отметили в Роскомнадзоре, не удалили ролики и посты с «призывами к несовершеннолетним» принять участие в несанкционированных протестах в поддержку политика Алексея Навального. В общей сложности, по подсчетам ведомства, платформы не удалили 170 подобных сообщений. 

Теги:
twitter, em, роскомнадзор

ЮНЕСКО: у жителей более 130 стран нет доступа к вакцинам от COVID-19

Общество95

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Гендиректор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле заявила, что жители более 130 стран не получили еще ни одной дозы вакцины от коронавируса. Ее слова приводит пресс-служба организации. 

«Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины, а наиболее уязвимые слои населения до сих пор не защищены», — сказала она. 

При этом некоторые развитые страны заключили контракты на поставки количества доз вакцины, превышающего в два, три или пять раз численность населения этих государств. В релизе отмечается, что при сложившейся ситуации многие развивающиеся страны будут без доступа к вакцинам до 2022 года.

«В конечном итоге справедливость вакцинации — это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику. Поэтому я приветствую заявление комиссий ЮНЕСКО по вопросам этики о справедливости и солидарности в отношении вакцин», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Сегодня в рамках международного механизма COVAX первую партию вакцины от коронавируса отправили в Гану. Туда отправили 600 тысяч доз препарата AstraZeneca — это часть первоначальных поставок вакцины. Всего через механизм COVAX имеют право бесплатного доступа к вакцинам 92 государства. 

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад ONE Campaign, организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями, отмечало, что на данный момент США, страны ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 миллиарда доз, в то время как для вакцинации всего населения необходимо 2,06 миллиарда. ВОЗ призвала развитые страны пожертвовать избыточные дозы препаратов для COVAX, чтобы обеспечить справедливость в плане вакцинации.

Теги:
коронавирус, вакцинация, em, юнеско
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