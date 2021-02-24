ЮНЕСКО: у жителей более 130 стран нет доступа к вакцинам от COVID-19

Гендиректор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле заявила, что жители более 130 стран не получили еще ни одной дозы вакцины от коронавируса. Ее слова приводит пресс-служба организации.

«Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины, а наиболее уязвимые слои населения до сих пор не защищены», — сказала она.

При этом некоторые развитые страны заключили контракты на поставки количества доз вакцины, превышающего в два, три или пять раз численность населения этих государств. В релизе отмечается, что при сложившейся ситуации многие развивающиеся страны будут без доступа к вакцинам до 2022 года.

«В конечном итоге справедливость вакцинации — это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику. Поэтому я приветствую заявление комиссий ЮНЕСКО по вопросам этики о справедливости и солидарности в отношении вакцин», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Сегодня в рамках международного механизма COVAX первую партию вакцины от коронавируса отправили в Гану. Туда отправили 600 тысяч доз препарата AstraZeneca — это часть первоначальных поставок вакцины. Всего через механизм COVAX имеют право бесплатного доступа к вакцинам 92 государства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад ONE Campaign, организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями, отмечало, что на данный момент США, страны ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 миллиарда доз, в то время как для вакцинации всего населения необходимо 2,06 миллиарда. ВОЗ призвала развитые страны пожертвовать избыточные дозы препаратов для COVAX, чтобы обеспечить справедливость в плане вакцинации.