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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 24 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Суды Москвы арестовали 1 251 и оштрафовали 2 500 граждан после протестных акций в январе-феврале 2021 года. Мосгорсуд также подсчитал, что с 23 января на рассмотрение поступили 5 716 «митинговых» административных дел — 59 из них по статье о неповиновении полиции, а 5 657 — за нарушение порядка проведения акции. 245 дел вернули полицейским для устранения недостатков.
- Первому фигуранту «дорожного дела» назначили запрет определенных действий. Член Либертарианской партии Глеб Марьясов до 24 марта не сможет выходить из дома с 20:00 до 8:00, а также пользоваться интернетом. Он стал первым обвиняемым по делу о перекрытии дорог на протестной акции 23 января (ст. 267 УК). Остальные опрошенные по делу находятся в статусе свидетелей. После заседания суда Марьясова увезли в ГСУ МВД.
- Пресненский районный суд отпустил оператора ФБК* Павла Зеленского из СИЗО под домашний арест. Об этом попросило следствие. Ранее в ОНК сообщили, что Зеленский по своей воле признал вину, надеясь на изменение меры пресечения. Оператор также отказался от адвоката.
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Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 235 млн рублей. По версии следствия, взятку именно в таком размере Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская». Бывший глава региона вину не признает. Других фигурантов дела — экс-главу Минсельхоза Марий Эл Ираиду Долгушеву и гендиректора коммерческой структуры Наталью Кожанову приговорили к 3,5 и 8 годам соответственно.
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Грузия откроет границы для туристов из России с 1 марта. Главное условие — наличие отрицательного теста на коронавирус. Попасть в Грузию можно будет только самолетом. В марте в стране уже заработает транспорт, откроются гостиницы на горных курортах, кафе и рестораны. Комендантский час при этом останется в силе.
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Верховный суд Чечни признал законным арест похищенных силовиками из Нижнего Новгорода ЛГБТ-юношей Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Их обвиняют в пособничестве боевикам (до 15 лет колонии) — якобы молодые люди помогали членам НВФ с продуктами. Как заявили в «ЛГБТ-сети», задержанным пришлось подписать заявления и показания под угрозами и давлением. ЕСПЧ 8 февраля обязал Россию допустить к задержанным адвокатов, медиков и родственников. Эти условия не были выполнены.
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Путин подписал законы об ужесточении наказаний за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете и за нарушения на митингах. Теперь ч. 2 ст. 230 УК будет устанавливать наказание за «склонение» к употреблению психоактивных веществ «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет» до 10 лет лишения свободы. Также в закон добавили ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — наказание составит от 12 до 15 лет заключения. Штрафы за неповиновение полицейским (ст. 19.3 КоАП) возрастут до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит штраф до 20 тыс. рублей. За нарушения при сборе средств на организацию митингов физлицам также грозит до 20 тыс. рублей штрафа, а компаниям — до 200 тысяч рублей.
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Акции «Норникеля» упали почти на 6% после того, как комбинат приостановил работу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. Цена акций упала до 24 650 рублей за каждую бумагу. Рудники «Октябрьский» и «Таймырский» — ключевые добывающие активы компании.
*Внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функцию иноагента
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