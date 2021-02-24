Что произошло за день 24 февраля. Коротко

Грузия откроет границы для туристов из России с 1 марта. Главное условие — наличие отрицательного теста на коронавирус. Попасть в Грузию можно будет только самолетом. В марте в стране уже заработает транспорт, откроются гостиницы на горных курортах, кафе и рестораны. Комендантский час при этом останется в силе.

Верховный суд Чечни признал законным арест похищенных силовиками из Нижнего Новгорода ЛГБТ-юношей Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Их обвиняют в пособничестве боевикам (до 15 лет колонии) — якобы молодые люди помогали членам НВФ с продуктами. Как заявили в «ЛГБТ-сети», задержанным пришлось подписать заявления и показания под угрозами и давлением. ЕСПЧ 8 февраля обязал Россию допустить к задержанным адвокатов, медиков и родственников. Эти условия не были выполнены.

Путин подписал законы об ужесточении наказаний за «склонение к употреблению наркотиков» в интернете и за нарушения на митингах. Теперь ч. 2 ст. 230 УК будет устанавливать наказание за «склонение» к употреблению психоактивных веществ «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет» до 10 лет лишения свободы. Также в закон добавили ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — наказание составит от 12 до 15 лет заключения. Штрафы за неповиновение полицейским (ст. 19.3 КоАП) возрастут до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит штраф до 20 тыс. рублей. За нарушения при сборе средств на организацию митингов физлицам также грозит до 20 тыс. рублей штрафа, а компаниям — до 200 тысяч рублей.