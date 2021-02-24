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№ 20 от 24 февраля 2021

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Акции «Норникеля» упали почти на 6% после сообщения о приостановке работ на двух рудниках

Общество2

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«Норникель» частично приостановил работу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский», сказано в сообщении компании. На фоне новостей об этом ее акции на Мосбирже упали почти на 6%. 

«Частичная приостановка рудника „Октябрьский“ потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Частично приостановлены работы и на руднике Таймырском, поскольку есть связанные выработки, и вода так же поступает на горизонт этого рудника. В настоящий момент, ведутся активные работы по возведению перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды», — приводит пресс-служба «Норникеля» слова первого вице-президента компании Сергея Дяченко. 

Поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте −350 метров зафиксировали 12 февраля. Приостановка работы рудника продлится до прекращения его подтопления. 

На 20:37 мск акции «Норникеля» на Мосбиржи падали на 5,76%. Цена упала до 24 650 рублей за каждую акцию. 

Скриншот Мосбиржи. 

«Октябрьский» и «Таймырский» входят в Заполярный филиал «Норникеля». Там сосредоточены крупнейшие добывающие активы компании — месторождения сульфидных медно-никелевых руд «Талнахское» и «Октябрьское», а также «Норильск-1», отмечает «Коммерсант». 

На прошлой неделе произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике «Норникеля». Под завалами погибли три человека, еще пятеро были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК), по которому ранее задержали пять человек. 

Теги:
em, рудник, норникель
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