Следствие попросило отпустить из-под ареста оператора ФБК Зеленского

Следствие попросило отпустить из-под стражи оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Павла Зеленского, арестованного по делу о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за его твитов о самоубийстве журналистки Ирины Славиной. На информацию в картотеке Пресненского районного суда Москвы обратила внимание «Медиазона».

Обновлено 20:28 Зеленского перевели под домашний арест, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

На прошлой неделе член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала, что Зеленский принял решение о признании вины самостоятельно, во многом надеясь на изменение меры пресечения. По ее словам, было «совершенно не похоже, чтобы он находился под давлением». За день до этого директор ФБК Иван Жданов говорил, что Зеленский отказался от адвоката. Он назвал ситуацию очень тревожной».

Оператора ФБК задержали 15 января, утром в тот же день дома у него прошел обыск. По словам Зеленского, в ходе оперативных действий один из сотрудников ударил его по голове. Позже Пресненский суд Москвы арестовал Зеленского до 28 февраля.

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