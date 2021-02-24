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№ 20 от 24 февраля 2021

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В Хакасии двух последователей «Свидетелей Иеговы» приговорили к срокам до шести лет

Общество210

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Суд в Хакасии приговорил к двум и шести годам лишения свободы двух последователей «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. 

Ведомство имен подсудимых не уточнило, однако на сайте «Свидетелей Иеговы в России» сегодня было опубликовано последнее слово Романа Барановского, по делу также проходит его жена Валентина. Суд проходил в Абакане, в релизе СК сказано, что женщине назначили меньший срок. 

Фигурантов дела признали виновными в организации деятельности религиозного объединения, которое суд ликвидировал «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 282.2 УК) и в участии в деятельности такого объединения (ч. 2 ст. 282.2 УК). Суд посчитал, что в период с декабря 2017 года по апрель 2019-го они организовали деятельность запрещенной организации и распространяли ее идеологию.

«Подсудимые систематически проводили богослужения и религиозные собрания, организовывали сбор от членов религиозной организации денежных средств на нужды организации, контролировали их поступление и расходование, устанавливали и поддерживали международные связи и контакты с участниками организаций, входящих в структуру всемирной организации Свидетелей Иеговы, в том числе в целях паломничества для получения религиозного образования», — заявили в СК. 

Ранее суд на Кубани приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии 63-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» Александра Ившина. Приговор ему стал самым жестким из всех вынесенных в отношении верующих. 

Преследовать «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. 

*Верховный суд признал организацию экстремистской, она запрещена в России
Теги:
em, хакасия, свидетели иеговы, суды
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