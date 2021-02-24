Венесуэла высылает главу дипмиссии ЕС после ввода новых санкций

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что у главы дипмиссии Европейского союза в Каракасе есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает Reuters.

22 февраля ЕС ввел новые санкции против 19 венесуэльских чиновников из-за «ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией». Под европейские санкции попали члены Национального избирательного совета, глава Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы, члены Национальной ассамблеи, судьи. Всего в список были включены 55 физических лиц.

Ранее спецдокладчик ООН Елена Довгань призвала отменить санкции США, ЕС и других стран в отношении Венесуэлы, так как они способствуют экономическому и гуманитарному кризису в стране.

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, где большинство получил пропрезидентский блок. Коалиция Николаса Мадуро заняла 253 депутатских кресла — 91% мест. ЕС не признал выборы демократическими.