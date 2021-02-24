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№ 20 от 24 февраля 2021

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Венесуэла высылает главу дипмиссии ЕС после ввода новых санкций

Политика6

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что у главы дипмиссии Европейского союза в Каракасе есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает Reuters.

22 февраля ЕС ввел новые санкции против 19 венесуэльских чиновников из-за «ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией». Под европейские санкции попали члены Национального избирательного совета, глава Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы, члены Национальной ассамблеи, судьи. Всего в список были включены 55 физических лиц.

Ранее спецдокладчик ООН Елена Довгань призвала отменить санкции США, ЕС и других стран в отношении Венесуэлы, так как они способствуют экономическому и гуманитарному кризису в стране. 

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, где большинство получил пропрезидентский блок. Коалиция Николаса Мадуро заняла 253 депутатских кресла — 91% мест. ЕС не признал выборы демократическими.

Теги:
евросоюз, санкции, венесуэла

Суд назначил первому фигуранту «дорожного дела» Глебу Марьясову меру пресечения в виде запрета определенных действий

Общество62

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Тверской районный суд Москвы нзначил меру пресечения в виде запрета определенных действий для члена Либертарианской партии России Глеба Марьясова по делу о перекрытии дорог на протестной акции 23 января (ст. 267 УК). Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Мера назначена до 24 марта 2021 года.

Марьясов в зале суда. Фото: пресс-служба Тверского суда

Объединение «Гражданское общество» в своем твиттере пишет, что следствие запросило для Марьясова запрет на выход из дома с 20:00 до 8:00, на пользование средствами связи, получение-отправление почты, посещение массовых мероприятий и общение с фигурантами дела.

Марьясов стал первым фигурантом дела в Москве по ст. 267 УК. Его задержали 22 февраля на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). 

Дело возбудили на следующий день после первой несанкционированной акции в поддержку Навального. Фигурантам грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.

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Теги:
суды, kn, перекрытие дорог, либертарианцы, марьясов, дорожное дело
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