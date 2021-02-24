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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
ВОЗ и ООН начали бесплатно поставлять вакцины от COVID-19 в бедные страны. Первой препараты получила Гана
Партия вакцины от коронавируса отправлена в Гану в рамках международного механизма COVAX. Это первая из таких поставок, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.
Предназначенные для африканской страны 600 тысяч доз — часть первоначального транша поставок вакцины Astra Zeneca, которую лицензировал Институт сыворотки Индии.
С началом поставок, программа COVAX может гарантировать жителям бедных стран «вакцины, спасающие жизни» — отметила представитель ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
Гана — одна из 92 стран, которые имеют право бесплатного доступа к вакцинам от COVID-19 через механизм COVAX, направленный на равное обеспечение для всех стран доступа к вакцинации от коронавируса. За время пандемии в Гане было выявлено более 80 тысяч случаев заражения, 584 зараженных скончались. Вакцинация в стране должна стартовать 2 марта.
При этом закупки вакцин от COVID-19 развитыми странами уже превышают численность их населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ONE Campaign, организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями. Организация обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 миллиарда доз — на миллиард больше, чем необходимо для вакцинации всего населения данных стран.
Теги:пандемия, коронавирус, COVID-19, astrazeneca, вакцинация
Против якутского шамана Габышева возбудили дело о применении насилия к силовикам
Мария ЕфимоваКорреспондент
Против якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
По его словам, дело завели из-за событий, произошедших в конце января — тогда силовики и сотрудники психдиспансера приехали к шаману домой, чтобы доставить его в медучреждение. Позже суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации Габышева.
«Нам озвучивали до этого, что проверка проводится, домой приезжали, изымали какие-то предметы <...>. Пока подробностей никаких нет, он (представитель следствия — ред.) просто вызвал на завтра для проведения следственных действий, <...> уже будут подробности в виде каких-то документов», — сказал Прянишников.
В середине мая прошлого года шамана впервые насильно отвезли в психиатрическую больницу. Когда он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер.
В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.
Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Ему удалось дойти до Бурятии, однако его задержали.