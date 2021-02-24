Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 20 от 24 февраля 2021

Читать номер

ВОЗ и ООН начали бесплатно поставлять вакцины от COVID-19 в бедные страны. Первой препараты получила Гана

Общество8

8
 

Партия вакцины от коронавируса отправлена в Гану в рамках международного механизма COVAX. Это первая из таких поставок, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

Предназначенные для африканской страны 600 тысяч доз — часть первоначального транша поставок вакцины Astra Zeneca, которую лицензировал Институт сыворотки Индии.

С началом поставок, программа COVAX может гарантировать жителям бедных стран «вакцины, спасающие жизни» — отметила представитель ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Гана — одна из 92 стран, которые имеют право бесплатного доступа к вакцинам от COVID-19 через механизм COVAX, направленный на равное обеспечение для всех стран доступа к вакцинации от коронавируса. За время пандемии в Гане было выявлено более 80 тысяч случаев заражения, 584 зараженных скончались. Вакцинация в стране должна стартовать 2 марта.

При этом закупки вакцин от COVID-19 развитыми странами уже превышают численность их населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ONE Campaign, организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями. Организация обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 миллиарда доз — на миллиард больше, чем необходимо для вакцинации всего населения данных стран.

Теги:
пандемия, коронавирус, COVID-19, astrazeneca, вакцинация

Против якутского шамана Габышева возбудили дело о применении насилия к силовикам

Общество329

Мария ЕфимоваКорреспондент

329
 

Против якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 

По его словам, дело завели из-за событий, произошедших в конце января — тогда силовики и сотрудники психдиспансера приехали к шаману домой, чтобы доставить его в медучреждение. Позже суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации Габышева. 

«Нам озвучивали до этого, что проверка проводится, домой приезжали, изымали какие-то предметы <...>. Пока подробностей никаких нет, он (представитель следствия — ред.) просто вызвал на завтра для проведения следственных действий, <...> уже будут подробности в виде каких-то документов», — сказал Прянишников.    

В середине мая прошлого года шамана впервые насильно отвезли в психиатрическую больницу. Когда он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. 

В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, в 2019 году. Ему удалось дойти до Бурятии, однако его задержали. 

Теги:
уголовное дело, якутия, габышев
Больше интересного в вашей ленте
Новый 8-клапанный мотор АВТОВАЗа: все изменения!
Вы будете видеть меньше такого
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством и предложил всем снимать квартиры, а не покупать: рассказываю почему я…
Вы будете видеть меньше такого
Тест: что о вас говорят выбранные вами картинки?
Вы будете видеть меньше такого
Простой способ повесить телевизор на стене без использования кронштейна
Вы будете видеть меньше такого
Уланы: самая смертоносная конница
Вы будете видеть меньше такого
Примитивная, но эффективная мышеловка за 2 минуты
Вы будете видеть меньше такого
Куда денется пуля, если выстрелить вертикально вверх
Вы будете видеть меньше такого
NASA опубликовало пресс-релиз о состоянии электрического вертолёта Ingenuity марсохода Perseverance
Вы будете видеть меньше такого
20 фактов о Томе Хэнксе, которые вас удивят
Вы будете видеть меньше такого
Заказчик думал, что покупает экономичный котёл. Он пока не подозревает насколько ошибся с выбором
Вы будете видеть меньше такого
С чистого листа или как мы переехали в Москву
Вы будете видеть меньше такого
5 российских брендов с качественными женскими пальто
Вы будете видеть меньше такого
Лучший по цене телевизор с технологией QLED - TCL с 4K UHD и Dolby Vision, есть Smart TV на Android, обзор
Вы будете видеть меньше такого
Три года искал термос, как у советских геологов. Нашёл отечественный и он держит тепло два дня
Вы будете видеть меньше такого
Из чего на самом деле делают корейскую спаржу?
Вы будете видеть меньше такого
Увидел в М.видео очень доступный по цене телевизор Samsung Crystal UHD 4K, 50 дюймов, Motion Rate 100 Гц, Smart TV
Вы будете видеть меньше такого
скажи что ты чувствуешь глядя на эти картинки, а я угадаю 5 фактов о тебе + картинка-ассоциация
Вы будете видеть меньше такого
Кто и зачем все еще пользуется домашними телефонами: 5 причин и преимущества
Вы будете видеть меньше такого
Google забанила аккаунт основателя Re-Logic. В ответ тот отменил Terraria для Stadia
Вы будете видеть меньше такого
Якутская пешня работает вместо человека, а не человек работает вместо пешни.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera