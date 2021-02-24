ВОЗ и ООН начали бесплатно поставлять вакцины от COVID-19 в бедные страны. Первой препараты получила Гана

Партия вакцины от коронавируса отправлена в Гану в рамках международного механизма COVAX. Это первая из таких поставок, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

Предназначенные для африканской страны 600 тысяч доз — часть первоначального транша поставок вакцины Astra Zeneca, которую лицензировал Институт сыворотки Индии.

С началом поставок, программа COVAX может гарантировать жителям бедных стран «вакцины, спасающие жизни» — отметила представитель ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Гана — одна из 92 стран, которые имеют право бесплатного доступа к вакцинам от COVID-19 через механизм COVAX, направленный на равное обеспечение для всех стран доступа к вакцинации от коронавируса. За время пандемии в Гане было выявлено более 80 тысяч случаев заражения, 584 зараженных скончались. Вакцинация в стране должна стартовать 2 марта.

При этом закупки вакцин от COVID-19 развитыми странами уже превышают численность их населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ONE Campaign, организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями. Организация обнаружила, что на данный момент США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 миллиарда доз — на миллиард больше, чем необходимо для вакцинации всего населения данных стран.