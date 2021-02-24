СМОТРЕТЬ
«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
Материалы
Рубрики
Темы
- Тексты недели «Новой»13 материалов
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
Свежий выпуск
№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Суд в Петербурге запретил три ссылки на аниме «Межвидовые рецензенты»
Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения на территории России трех ссылок на аниме «Межвидовые рецензенты». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В сообщении пресс-службы указаны ссылки на «Межвидовых рецензентов» на трех разных сайтах. На момент публикации новости они открываются.
Ранее Василеостровский суд Петербурга запретил распространение в России ссылок на аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах». До этого Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете на распространение ссылок еще на три аниме — «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь», а Колпинский суд Петербурга запретил ссылки на аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль» и «Инуяшики».
Прокуратура также требовала запретить другие аниме и песню «Я съел деда» Моргенштерна. Как отмечала пресс-служба судов Петербурга, «специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия».
Суд в Турции приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы главу авиакомпании и пилотов, вывезших экс-главу Nissan из Японии в Ливан
Суд в Турции приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об организации незаконной миграции руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли экс-главу автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Две стюардессы того рейса, которые также проходили в качестве подозреваемых, были оправданы, так как суд посчитал, что объективные основания признания их вины отсутствуют.
Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, который стал в Японии фигурантом уголовного дела о финансовых нарушениях, уехал из страны в Ливан в конце декабря 2019 года.
Гона впервые арестовали в Японии в ноябре 2019 года по делу о сокрытии размера доходов в биржевых отчетах. Nissan уволил его с поста председателя совета директоров. Его обвинили в сокрытии доходов более чем на 80 млн долларов, а также в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций после кризиса в 2008 году на сумму более 16 млн долларов. В начале марта этого года Гона отпустили из тюрьмы под домашний арест под залог в 9 млн долларов.
Сам Гон все обвинения отрицает, его адвокат в разговоре с WSJ называл арест результатом корпоративного спора между Renault c одной стороны и Nissan и Mitsubishi c другой.