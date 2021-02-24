Суд в Турции приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы главу авиакомпании и пилотов, вывезших экс-главу Nissan из Японии в Ливан

Суд в Турции приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об организации незаконной миграции руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли экс-главу автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Две стюардессы того рейса, которые также проходили в качестве подозреваемых, были оправданы, так как суд посчитал, что объективные основания признания их вины отсутствуют.

Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, который стал в Японии фигурантом уголовного дела о финансовых нарушениях, уехал из страны в Ливан в конце декабря 2019 года.

Гона впервые арестовали в Японии в ноябре 2019 года по делу о сокрытии размера доходов в биржевых отчетах. Nissan уволил его с поста председателя совета директоров. Его обвинили в сокрытии доходов более чем на 80 млн долларов, а также в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций после кризиса в 2008 году на сумму более 16 млн долларов. В начале марта этого года Гона отпустили из тюрьмы под домашний арест под залог в 9 млн долларов.

Сам Гон все обвинения отрицает, его адвокат в разговоре с WSJ называл арест результатом корпоративного спора между Renault c одной стороны и Nissan и Mitsubishi c другой.