Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

СМОТРЕТЬ

«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 20 от 24 февраля 2021

Читать номер

Суд в Турции приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы главу авиакомпании и пилотов, вывезших экс-главу Nissan из Японии в Ливан

Общество7

7
 

Суд в Турции приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об организации незаконной миграции руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли экс-главу автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Две стюардессы того рейса, которые также проходили в качестве подозреваемых, были оправданы, так как суд посчитал, что объективные основания признания их вины отсутствуют.

Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, который стал в Японии фигурантом уголовного дела о финансовых нарушениях, уехал из страны в Ливан в конце декабря 2019 года.

Гона впервые арестовали в Японии в ноябре 2019 года по делу о сокрытии размера доходов в биржевых отчетах. Nissan уволил его с поста председателя совета директоров. Его обвинили в сокрытии доходов более чем на 80 млн долларов, а также в том, что он списал на Nissan свои личные потери от финансовых операций после кризиса в 2008 году на сумму более 16 млн долларов. В начале марта этого года Гона отпустили из тюрьмы под домашний арест под залог в 9 млн долларов.

Сам Гон все обвинения отрицает, его адвокат в разговоре с WSJ называл арест результатом корпоративного спора между Renault c одной стороны и Nissan и Mitsubishi c другой.

Теги:
суды, турция, карлос гон, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera