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«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

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№ 20 от 24 февраля 2021

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Власти Гонконга раздадут каждому жителю ваучеры на $645, чтобы простимулировать экономику в условиях пандемии

Экономика16

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В текущем году власти Гонконга раздадут всем совершеннолетним гражданам потребительские ваучеры на сумму 5 тысяч гонконгских долларов (645 USD) в рамках планах по выводу экономики из двухлетней рецессии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на министра Гонконга по финансовым вопросам Пола Чана.

«Эпидемия [коронавируса] все еще с нами, и экономике предстоит преодолеть рецессию. Планирование бюджета этого года направлено на стабилизацию экономической ситуации и облегчение жизни граждан», —прокомментировал новую политику Чан. 

В общей сложности власти Гонконга потратят на план стимулирования экономики $15,5 млрд. В рамках предложенных мер снизят подоходный налог. 

С момента начала пандемии коронавируса в Гонконге при населении 7,9 млн человек 10 890 переболели инфекцией, 197 человек скончались.

Теги:
kn, экономика, ваучеры, меры стимулирования, гонконг

Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат Европы в Польше

Спорт328

328
 

Сборная России по легкой атлетике пропустит чемпионат Европы в помещении, который пройдет с 5 по 7 марта в Торуне (Польша). Об этом сообщается на сайте Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В федерации заявили, что возможность возвращения нейтрального статуса спортсменам из России «с большой долей вероятности» будет рассмотрена на Совете WA 17–18 марта.

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону», — заявили в ВФЛА.

Ранее, 13 февраля, президент ВФЛА Петр Иванов покинул свой пост. Как тогда отмечалось на сайте федерации, Иванов входит в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря прошлого по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству «РУСАДА», которым запрещено занимать должность главы ВФЛА в течение двух лет.

C 2017 по 2019 год российские атлеты могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, который, в свою очередь, выдавался при соответствии ряду критериев. В 2015 году на фоне антидопингового скандала, в котором были замешаны российские спортсмены, членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановили. Из-за этого российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Теги:
легкая атлетика, ng, чемпионат европы
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