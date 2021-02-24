Власти Гонконга раздадут каждому жителю ваучеры на $645, чтобы простимулировать экономику в условиях пандемии

В текущем году власти Гонконга раздадут всем совершеннолетним гражданам потребительские ваучеры на сумму 5 тысяч гонконгских долларов (645 USD) в рамках планах по выводу экономики из двухлетней рецессии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на министра Гонконга по финансовым вопросам Пола Чана.

«Эпидемия [коронавируса] все еще с нами, и экономике предстоит преодолеть рецессию. Планирование бюджета этого года направлено на стабилизацию экономической ситуации и облегчение жизни граждан», —прокомментировал новую политику Чан.

В общей сложности власти Гонконга потратят на план стимулирования экономики $15,5 млрд. В рамках предложенных мер снизят подоходный налог.

С момента начала пандемии коронавируса в Гонконге при населении 7,9 млн человек 10 890 переболели инфекцией, 197 человек скончались.