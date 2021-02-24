Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат Европы в Польше

Сборная России по легкой атлетике пропустит чемпионат Европы в помещении, который пройдет с 5 по 7 марта в Торуне (Польша). Об этом сообщается на сайте Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В федерации заявили, что возможность возвращения нейтрального статуса спортсменам из России «с большой долей вероятности» будет рассмотрена на Совете WA 17–18 марта.

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону», — заявили в ВФЛА.

Ранее, 13 февраля, президент ВФЛА Петр Иванов покинул свой пост. Как тогда отмечалось на сайте федерации, Иванов входит в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря прошлого по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству «РУСАДА», которым запрещено занимать должность главы ВФЛА в течение двух лет.

C 2017 по 2019 год российские атлеты могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, который, в свою очередь, выдавался при соответствии ряду критериев. В 2015 году на фоне антидопингового скандала, в котором были замешаны российские спортсмены, членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановили. Из-за этого российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.