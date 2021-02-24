Суд назначил первому фигуранту «дорожного дела» Глебу Марьясову меру пресечения в виде запрета определенных действий

Тверской районный суд Москвы нзначил меру пресечения в виде запрета определенных действий для члена Либертарианской партии России Глеба Марьясова по делу о перекрытии дорог на протестной акции 23 января (ст. 267 УК). Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Мера назначена до 24 марта 2021 года.

Марьясов в зале суда. Фото: пресс-служба Тверского суда

Объединение «Гражданское общество» в своем твиттере пишет, что следствие запросило для Марьясова запрет на выход из дома с 20:00 до 8:00, на пользование средствами связи, получение-отправление почты, посещение массовых мероприятий и общение с фигурантами дела.

обновлено 19:52 «Гражданское общество» сообщает, что сразу после заседания следователь и двое мужчин в штатском попытались задержать Марьясова и его адвоката Сергея Тельнова. Телеграм-канал Avtozak Live пишет, что либертарианца увезли в Главное следственное управление МВД РФ. Цель доставления неизвестна

Марьясов стал первым фигурантом дела в Москве по ст. 267 УК. Его задержали 22 февраля на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Дело возбудили на следующий день после первой несанкционированной акции в поддержку Навального. Фигурантам грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы за период до двух лет, до 240 часов обязательных работ или лишение свободы сроком до года.