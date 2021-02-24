Путин: в 2020 году в России пресекли работу 72 работников иностранных спецслужб и предотвратили столько же терактов

В России в прошлом году выявили и пресекли работу 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, его слова приводит ТАСС.

«Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб», — сказал Путин сотрудникам ФСБ. По его мнению, «все идет в ход, используют и террористов».

Российский президент также рассказал о предотвращении 72 терактов. «Это на четверть больше, чем годом ранее: было 57», — отметил он.

Путин добавил, что нужны новых подходы для обеспечения кибербезопасности России: «В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в 3,5 раза».

Летом прошлого года «Медиазона» подсчитала, что за десять лет (в 2009-2019 годах) число приговоров по «шпионским» статьям в России выросло более, чем в пять раз. В 2009 году по ним вынесли 12 приговоров, в 2019-м — свыше 60.

«Новая газета» в декабре прошлого года выяснила, что ФСБ отчиталась о предотвращении более 10 нападений, которые, по версии спецслужбы, готовили школьники. Больше всего подготавливаемых несовершеннолетними терактов (три), согласно открытым источникам, в прошлом году сотрудники ФСБ предотвратили в Красноярском крае.