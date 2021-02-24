Суд в Москве отказался рассматривать дела спецкора «Новой» Ильи Азара и вернул их в полицию

Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать дела журналиста «Новой газеты» Ильи Азара и вернул их в полицию. Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

ОБНОВЛЕНО 14:52 Судья Криворучко, как следует из документов (имеются в распоряжении «Новой газеты»), посчитал, что в протоколах на Азара полицейские не указали время «совершения административного правонарушения». Силовики также не приложили к материалам дела заверенные копии ранее принятых судебных решений, из-за которых на Азара и возбудили дела о повторном нарушении законодательства о митингах. Поэтому суд принял решение «возвратить заместителю начальника ОМВД России по Тверскому району Москвы протоколы об административных правонарушениях и другие материалы в отношении Азара ввиду неправильного составления». Теперь Азару нужно явиться в ОВД 3 марта для внесения изменений в протоколы и дальнейшего отправления в суд.

Как заявил защитник, сейчас он ожидает определения суда, после этого станут известны причины такого решения. Согласно данным на сайте московских судов, протоколы, составленные на Азара из-за прошлогодних постов в фейсбуке, должен был рассматривать судья Алексей Криворучко, известный своей деятельностью во время московских протестов перед выборами в Мосгордуму в 2019 году.

Скрин: база московских судов

Так, именно Криворучко приговорил к трем с половиной годам актера Павла Устинова. Мосгорсуд затем изменил приговор актеру Устинову на год условно.

Ранее Азару вменили повторное нарушение закона о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП). В одном из протоколов говорится, что Азар в своем фейсбуке опубликовал пост «с призывом неопределенного круга граждан» участвовать в акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова 13 июля у СИЗО «Лефортово». Второй протокол касается «призывов» к участию в акции против поправок к Конституции 12 марта. По каждому из протоколов журналисту грозит до 30 суток ареста.

Первоначально полицейские намеревались составить четыре протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП, однако по двум фактам силовики не нашли нарушений законодательства.